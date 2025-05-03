Памятник для Поклонной горы отправят из Минска в Москву в понедельник

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Скульптурную композицию «Живая память благодарных поколений» для памятника на Поклонной горе отправят в Москву из Минска в понедельник, сообщили Sputnik в благотворительном фонде Алексея Талая.
«В литейном цеху Минского скульптурного комбината состоится погрузка бронзового дерева и бронзового письма, составляющих скульптурную композицию “Живая память благодарных поколений”, для отправки на Поклонную гору в Москву», — сказали в организации.
На мероприятии будут присутствовать автор композиции — народный художник Беларуси Владимир Слободчиков и директор фонда Алексей Талай.
Со скульптурой столицу РФ будет доставлена очередная партия монет для единого сплава, который будет залит внутрь памятника. Они были собраны более чем пятью миллионами семей Беларуси и России. Свои монеты для памятника передали ранее президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин.
В фонде отметили, что открытие памятника на Поклонной горе станет одним из самых ярких мероприятий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Это будет третий монумент в рамках проекта «Живая память благодарных поколений». Первые два находятся в Беларуси — в Минске и в Бресте.