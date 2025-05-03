Памятник для Поклонной горы отправят из Минска в Москву в понедельник

Со скульптурой столицу РФ будет доставлена очередная партия монет для единого сплава, который будет залит внутрь памятника. Они были собраны более чем пятью миллионами семей Беларуси и России. Свои монеты для памятника передали ранее президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин.