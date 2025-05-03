На «Зелёном острове» в Омске состоялось открытие альпака-парка «Пача Мама»

Сегодня, 3 мая, на «Зелёном острове» открылся альпака-парк «Пача Мама». Площадь территории составила 5 000 кв. м, здесь разместились шесть просторных вольеров для животных. Кроме того, в парке есть фотозоны и визит-центр с сувенирной продукцией. В ходе экскурсий посетители знакомятся с альпаками, кроликами и козами и кормят их морковью.
Как рассказала Нина Воскресенская, администратор запусков парков, альпаки приехали в наш город из Сочи. Коз привезли из воронежского парка, а кролики — местные, из Омска. Всего в стране пять таких парков: в Воронеже, Сочи, Казани, Ростове и в Омске.
«Животные высокогорные, приспособленные к холодному климату. Единственное, что отличается в их содержании — период стрижки. Если в Воронеже и в Сочи мы их стрижём раньше, то здесь мы их будем стричь чуть позже и не так сильно, чтобы они у нас комфортно зашли в зиму», — говорит администратор.
Шерсть после стрижки альпак уходит на переработку, её увозят в Воронеж со всех городов. Из шерсти также создаются сувениры, такие как носки, варежки и игрушки.
«Условия содержания наших животных везде одинаковые, у нас есть определённые нормативы. Концепция нашего парка заключается в том, что посетители не могут просто прийти и посмотреть. У нас не продаётся корм — мы строго контролируем лакомства, которые наши гости могут дать животным. Вне зависимости от количества посетителей у нас идёт разграмовка: на одну альпаку в день уходит килограмм морковки», — рассказывает Нина Воскресенская.
Посетители на экскурсиях запускаются с определённым таймингом. На территории парка располагаются два вольера с альпаками (помимо коз и кроликов) для того, чтобы животные успели отдыхать. Первая группа гостей заходит в один вольер, а вторая — во второй. Около часа к животным никто не заходит, поэтому они не устают от постоянного внимания. Количество посещений зависит от трафика. Максимальное количество людей на экскурсии — 30 человек.
На территории пока работают четыре вольера, ещё два — на этапе строительства. В будущем здесь хотят поселить других альпак, так как организаторы рассчитывают на пополнение.
Многие омичи беспокоились о деревьях, которые, вероятно, могли снести при строительстве парка. Однако, как сообщила Нина, ни одно дерево не пострадало.
«Мы их [деревья] сохранили — это было одно из важнейших условий. Также у нас продолжается строительство, поэтому деревья будут ограждаться сеткой, чтобы животные их не ели. Все крупные деревья мы оставили и подстраивали расположение вольеров так, чтобы не убирать растения».