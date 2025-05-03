На «Зелёном острове» в Омске состоялось открытие альпака-парка «Пача Мама»

«Животные высокогорные, приспособленные к холодному климату. Единственное, что отличается в их содержании — период стрижки. Если в Воронеже и в Сочи мы их стрижём раньше, то здесь мы их будем стричь чуть позже и не так сильно, чтобы они у нас комфортно зашли в зиму», — говорит администратор.