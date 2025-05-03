187 туристских групп зарегистрировано в Иркутской области в 2025 году

Инспекторы МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендуют туристам обязательно регистрировать свои маршруты. Ведь это позволит спасателям быстро определить зону поиска и оперативно прийти на помощь в случае чрезвычайной ситуации. Об этом КП-иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.