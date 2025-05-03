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187 туристских групп зарегистрировано в Иркутской области в 2025 году

ГУ МЧС по Иркутской области рекомендуют туристам регистрировать маршруты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Инспекторы МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендуют туристам обязательно регистрировать свои маршруты. Ведь это позволит спасателям быстро определить зону поиска и оперативно прийти на помощь в случае чрезвычайной ситуации. Об этом КП-иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

— С начала года в Иркутской области зарегистрировано 187 туристских групп общей численностью более 1400 человек, из них — 248 дети, — рассказывают в вдеомстве.

Стоит отметить, что регистрация необходима как для одиночных путешественников, так и для групп. Оформить маршрут можно двумя способами: на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области и лично обратившись в пожарно-спасательное подразделение МЧС России.

Помните, что ваша безопасность — это ваша ответственность. В случае происшествия немедленно звоните 101 или 112.