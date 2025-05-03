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К жителям Астаны обратились с важным предупреждением

Жителей и гостей Астаны предупредили о внесении изменений в схему движения трех городских автобусов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Речь идет о маршрутах общественного транспорта № 18, 37 и 303.

«4 мая, в воскресенье, эти автобусы будут курсировать через ипподром “Казанат”, — рассказали в ТОО “City Transportation Systems”.