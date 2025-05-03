К жителям Астаны обратились с важным предупреждением

Речь идет о маршрутах общественного транспорта № 18, 37 и 303.
«4 мая, в воскресенье, эти автобусы будут курсировать через ипподром “Казанат”, — рассказали в ТОО “City Transportation Systems”.
Жителей и гостей Астаны предупредили о внесении изменений в схему движения трех городских автобусов, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о маршрутах общественного транспорта № 18, 37 и 303.
«4 мая, в воскресенье, эти автобусы будут курсировать через ипподром “Казанат”, — рассказали в ТОО “City Transportation Systems”.