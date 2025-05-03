В Омске перепрограммировали валидаторы, чтобы избежать двойных списаний за проезд

С момента появления в Омске валидаторов горожане жаловались, что некоторые устройства принимают оплату по транспортным картам по несколько раз. Пассажиры отмечали, что звук, издаваемый валидатором при успешной оплате, слишком тихий, из-за чего им приходилось прикладывать карту второй раз — с начала прошлого года в департамент транспорта поступило 19 официальных жалоб по этому вопросу. В АО «Пассажирсервис», которое обслуживает валидаторы, пообещали исправить эту проблему.