В Омске перепрограммировали валидаторы, чтобы избежать двойных списаний за проезд

С момента появления в Омске валидаторов горожане жаловались, что некоторые устройства принимают оплату по транспортным картам по несколько раз. Пассажиры отмечали, что звук, издаваемый валидатором при успешной оплате, слишком тихий, из-за чего им приходилось прикладывать карту второй раз — с начала прошлого года в департамент транспорта поступило 19 официальных жалоб по этому вопросу. В АО «Пассажирсервис», которое обслуживает валидаторы, пообещали исправить эту проблему.
О первых результатах перепрошивки устройств сообщили в департаменте транспорта Омска порталу NGS55.RU. В апреле было перепрограммировано 69 валидаторов, установленных на городском транспорте. Теперь для того, чтобы с карты или электронного проездного списалась сумма за проезд дважды, пассажир должен подтвердить свои намерения через специальную кнопку на экране устройства. В мае работы по перепрограммированию продолжатся.
На данный момент в Омске установлено 266 валидаторов в автобусах, 15 — в трамваях и 35 — в троллейбусах. В нынешнем году появятся комплексы устройств ещё в 100 автобусах и 5 троллейбусах.