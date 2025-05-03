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Электричество частично отключилось в Шелеховском районе

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

Частичное отключение электричества произошло в Шелеховском районе в 17.30 сегодня, 3 мая, для ликвидации нарушения режима работы сети. Как уточняют энергетики, без электроэнергии в Шелехове остаются улицы: Майская, 1-й Болотный, 2-й Болотный, 3-й Болотный, пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что в селе Баклаши отключение затронуло улицы: Александровская, Жемчужная, Луговая, Новоселов, Набережный, Спортивный, Рябиновая, Шелеховская, а также близлежащие СНТ.

Бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 21.00.