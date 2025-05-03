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В Красноярске отремонтировали подъезд дома, в котором проживает ветеран ВОВ

Одна из УК в Октябрьском районе Красноярского края отремонтировала подъезд жилого дома, в котором живет участник Великой Отечественной войны Степан Грандовский.

Была также благоустроена территория рядом со зданием. Об этом 3 мая сообщила мэрия города.

«Привели в порядок входную группу — отреставрировали лестницу к подъезду, покрасили забор, обновили фасад дома. Кроме этого, на днях появилась удобная лавочка и урна», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2025 году Степан Антонович Грандовский отметил вековой юбилей. На фронт он ушел добровольцем в 17-летнем возрасте. Воевал в пехте и артиллерии. Имеет медаль «За Отвагу» за точный выстрел из гранатомета в танк, который предопределил успех всего боя.

Ранее портал kras.mk.ru рассказал, что в краевом центре появилась улица почета.