В Красноярске отремонтировали подъезд дома, в котором проживает ветеран ВОВ

Была также благоустроена территория рядом со зданием. Об этом 3 мая сообщила мэрия города.
«Привели в порядок входную группу — отреставрировали лестницу к подъезду, покрасили забор, обновили фасад дома. Кроме этого, на днях появилась удобная лавочка и урна», — говорится в сообщении.
Напомним, в 2025 году Степан Антонович Грандовский отметил вековой юбилей. На фронт он ушел добровольцем в 17-летнем возрасте. Воевал в пехте и артиллерии. Имеет медаль «За Отвагу» за точный выстрел из гранатомета в танк, который предопределил успех всего боя.
Ранее портал kras.mk.ru рассказал, что в краевом центре появилась улица почета.