В Красноярске отремонтировали подъезд дома, в котором проживает ветеран ВОВ

Напомним, в 2025 году Степан Антонович Грандовский отметил вековой юбилей. На фронт он ушел добровольцем в 17-летнем возрасте. Воевал в пехте и артиллерии. Имеет медаль «За Отвагу» за точный выстрел из гранатомета в танк, который предопределил успех всего боя.