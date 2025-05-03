Мэр Бердска показал хорошую физподготовку — съехал по шесту

Мэр Бердска Семен Лапицкий радует журналистов инфоповодами. На этот раз глава новосибирского города съехал по шесту — пожарному. Как настоящий спасатель.
Видео чиновник опубликовал еще 30 апреля. Оно было посвящено профессиональному празднику бойцов специальной пожарной охраны МЧС России. В тот день в Бердске прошли соревнования. На базе 11 пожарно-спасательной части собрались самые смелые и отважные ребята из военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов и школ города, чтобы испытать свои силы в первых городских пожарно-спасательных соревнованиях. Они преодолевали полосу препятствий, учились работать с пожарным оборудованием, проводили спасательные операции.
Семен Лапицкий, как всегда, был в центре событий, но в этот раз не ограничился ролью наблюдателя: решительно спустился по пожарному шесту и отдал честь. Уверены, мэр Бердска не ограничится только этим и, возможно, в следующем году мы увидим Лапицкого в полном боевом обмундировании с брандспойтом в руках.