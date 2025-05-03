Мэр Бердска показал хорошую физподготовку — съехал по шесту

Семен Лапицкий, как всегда, был в центре событий, но в этот раз не ограничился ролью наблюдателя: решительно спустился по пожарному шесту и отдал честь. Уверены, мэр Бердска не ограничится только этим и, возможно, в следующем году мы увидим Лапицкого в полном боевом обмундировании с брандспойтом в руках.