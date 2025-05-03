В Самаре ушёл из жизни заслуженный художник России Евгений Данилович Горовых

Евгений Данилович родился в 1930 году в городе Алма-Ате. С юных лет его жизнь была неразрывно связана с искусством. Он окончил Алмаатинское театрально-художественное училище по живописно-педагогическому отделению, продолжил обучение в Рижской Академии художеств, а затем в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова.