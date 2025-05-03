В Самаре ушёл из жизни заслуженный художник России Евгений Данилович Горовых

1 мая не стало Евгения Даниловича Горовых — заслуженного художника России, члена Союза художников России. О печальной новости сообщили в Самарском отделении Союза художников России.
Евгений Данилович родился в 1930 году в городе Алма-Ате. С юных лет его жизнь была неразрывно связана с искусством. Он окончил Алмаатинское театрально-художественное училище по живописно-педагогическому отделению, продолжил обучение в Рижской Академии художеств, а затем в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова.
С 1959 года являлся членом Союза художников России. Его творческая биография охватывает более шести десятилетий активной выставочной деятельности. С 1961 года он регулярно участвовал в областных, региональных, межрегиональных, республиканских, всесоюзных и всероссийских художественных выставках, где его работы неизменно вызывали интерес и признание.
Особую роль Евгений Горовых сыграл в развитии художественного образования в Самаре (Куйбышеве): в 1963 году он принимал участие в открытии вечерней художественной школы, где преподавал в течение 23 лет, передавая своё мастерство и любовь к искусству молодому поколению.
Его кисти принадлежит множество жанровых, исторических и тематических полотен. Работы художника хранятся в музеях страны, а также широко известны благодаря массовым репродукциям.
Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Даниловича.
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