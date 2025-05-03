Саженец в память об отце Путина высадили в парке «Патриот» к юбилею Победы

Как ранее рассказывал президент, его отец ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной войны, отказавшись от брони на оборонном заводе. Во время ожесточенных боев за «Невский пятачок» Владимир Спиридонович Путин получил серьезное осколочное ранение ноги. Его спас сосед, воевавший там же, — он донес Владимира Спиридоновича до военного госпиталя. Поправляться раненого отправили в блокадный Ленинград.