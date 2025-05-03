Авария в энергосистеме Московской области стала одной из самых крупных за 15 лет

В Московской области на майские праздники из-за непогоды случился локальный блэкаут: после внезапного снегопада и ледяного дождя несколько сотен населенных пунктов оказались обесточены из-за обрыва линий электропередачи. Работы по восстановлению электроснабжения продолжались весь день 2 мая, ночью 3 мая и все еще не завершены.