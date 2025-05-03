Дерзость дикой кошки: с чем носить леопардовые штаны

— Лосины удобны, а леопард добавляет им дерзости, — рассказывает «ВМ» Полина Уханова. — Такой дуэт идеально вписывается в тренд на «богатый минимализм», когда базовый образ разбавляется одним ярким акцентом. Комфорт лосин ценят миллениалы и зумеры, которые любят одеваться не только красиво, но и удобно. А еще леопард ассоциируется с силой, роскошью и авантюризмом — тем, что многим нужно в нестабильные времена.