Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о состоянии ростовчан, пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске.
По его словам, семья из четырех человек поехала на майские погостить в южный город к родственникам. Но в результате атаки беспилотников родители и двое детей получили ранения. Семью госпитализировали в новороссийскую больницу.
— Отца и младшего ребенка врачи транспортируют в Краснодарскую краевую больницу. Как только позволит их состояние, перевезем их в Ростов, — уточнил Юрий Слюсарь.
Семье окажут также материальную помощь.