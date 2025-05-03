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Юрий Слюсарь рассказал о состоянии ростовчан, пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске

Двух пострадавших ростовчан после атаки БПЛА в Новороссийске транспортируют в Краснодар.
Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о состоянии ростовчан, пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске.

По его словам, семья из четырех человек поехала на майские погостить в южный город к родственникам. Но в результате атаки беспилотников родители и двое детей получили ранения. Семью госпитализировали в новороссийскую больницу.

— Отца и младшего ребенка врачи транспортируют в Краснодарскую краевую больницу. Как только позволит их состояние, перевезем их в Ростов, — уточнил Юрий Слюсарь.

Семье окажут также материальную помощь.