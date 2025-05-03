В Казахстане построили более тысячи школ

В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в стране ведется строительство 217 школ на 460 тыс. ученических мест. На сегодня 105 из них ввели в эксплуатацию, еще 112 комфортных школ завершат до конца 2025 года. Кроме того, за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также привлечения частных инвестиций строят 127 школ на 92 тыс. ученических мест.