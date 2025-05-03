Милиция сказала о мошенниках, рассылающих фейковые сообщения на предприятия Беларуси

Мошенники начали массово рассылать фейковые сообщения на предприятия Беларуси. Информация опубликована в официальном телеграм-канале УВД Брестского облисполкома со ссылкой на телеграм-канал «Народный антифейк».
«Кибермошенники массово атакуют предприятия Беларуси», — говорится в сообщении.
Сообщается, что по организациям Беларуси пошла волна фейковых сообщений от лжедиректоров. Так, под видом якобы «проверки бухгалтерии» мошенники рассылают фальшивые акты. Сказано, что схема является классической, но массовой. Вместе с тем в так называемых документах содержатся грубые ошибки. К примеру, адрес написан так: «пр. Независимости, 17, 220030. г. Алматы, ул. Минск…».
Ранее МВД предупредило о фейковой рассылке в учебные заведения Беларуси.
Тем временем мы собрали, чего ждать от финала турнира в Мадриде 2025, где белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф сразятся за 1 миллион евро и титул: «Буду бороться за каждое очко».
Кроме того, «Минсктранс» заявил о возобновлении движения трех популярных трамваев в Минске.