Милиция сказала о мошенниках, рассылающих фейковые сообщения на предприятия Беларуси

Сообщается, что по организациям Беларуси пошла волна фейковых сообщений от лжедиректоров. Так, под видом якобы «проверки бухгалтерии» мошенники рассылают фальшивые акты. Сказано, что схема является классической, но массовой. Вместе с тем в так называемых документах содержатся грубые ошибки. К примеру, адрес написан так: «пр. Независимости, 17, 220030. г. Алматы, ул. Минск…».