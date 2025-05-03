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В Омске предлагают упростить снос аварийных памятников архитектуры

Инициатива принята депутатами Омского городского Совета.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Омского городского Совета предложили упростить процедуру лишения статуса памятников архитектуры зданий, находящихся в аварийном состоянии. Инициатива, принятая 30 апреля на заседании комитета по экономическому развитию, предполагает внесение изменений в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон «Об объектах культурного наследия».

Сейчас лишение здания охранного статуса требует решения правительства, что, по мнению депутатов, создает излишнюю бюрократию. Предлагаемые изменения позволят региональным и городским властям самостоятельно принимать такие решения, особенно в отношении аварийных и расселенных домов.

Председатель комитета Алексей Провозин аргументировал необходимость реформы тем, что в Омске существует множество заброшенных и разрушающихся зданий-памятников, восстановление которых требует огромных затрат. Эти средства, по его мнению, лучше направить на строительство школ и детских садов. Предполагается, что упрощенная процедура позволит властям распоряжаться аварийными зданиями-памятниками по своему усмотрению: сдавать в аренду, продавать или, в крайнем случае, сносить. В качестве примера приводится особняк на улице Звездова, который уже практически разрушен, но снести его по закону нельзя.

В случае одобрения инициативы на пленарном заседании горсовета, она будет направлена в Законодательное собрание Омской области, а затем — в Государственную Думу РФ.