В Омске предлагают упростить снос аварийных памятников архитектуры

Председатель комитета Алексей Провозин аргументировал необходимость реформы тем, что в Омске существует множество заброшенных и разрушающихся зданий-памятников, восстановление которых требует огромных затрат. Эти средства, по его мнению, лучше направить на строительство школ и детских садов. Предполагается, что упрощенная процедура позволит властям распоряжаться аварийными зданиями-памятниками по своему усмотрению: сдавать в аренду, продавать или, в крайнем случае, сносить. В качестве примера приводится особняк на улице Звездова, который уже практически разрушен, но снести его по закону нельзя.