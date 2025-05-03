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Жителей Москвы предупредили об усилении ветра в субботу

Жителей Москвы предупредили об усилении ветра в субботу и до понедельника.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы об усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду в субботу и до понедельника.

«По прогнозам синоптиков, сегодня и до понедельника, 5 мая, включительно в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.