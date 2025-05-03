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В Анапе спецтехника очистила более 3 километров пляжей

С 16 апреля в Анапе стартовала механизированная очистка пляжей.

Источник: РИА "Новости"

Работы ведутся поэтапно с использованием специальной техники. На сегодняшний день удалось привести в порядок более 3 километров территории — от морского вокзала Анапы до пляжа «Бора-Бора».

Как рассказали в соцсетях Оперштаба Кубани, сначала проводится просеивание верхнего слоя песка. Затем грунт с глубины до 70 сантиметров переворачивают и очищают. В завершение песок выравнивают, просушивают и еще раз очищают.

Каждый завершённый участок направляется на проверку в Роспотребнадзор для лабораторного анализа. Сейчас спецтехника работает на отрезке пляжа от санатория «Кристалл» до моста в районе технополиса «Эра».

Ранее «МК на Кубани» писал, что на побережье Анапы не появилось новых выбросов мазута.