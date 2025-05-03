В Анапе спецтехника очистила более 3 километров пляжей

Работы ведутся поэтапно с использованием специальной техники. На сегодняшний день удалось привести в порядок более 3 километров территории — от морского вокзала Анапы до пляжа «Бора-Бора».
Как рассказали в соцсетях Оперштаба Кубани, сначала проводится просеивание верхнего слоя песка. Затем грунт с глубины до 70 сантиметров переворачивают и очищают. В завершение песок выравнивают, просушивают и еще раз очищают.
Каждый завершённый участок направляется на проверку в Роспотребнадзор для лабораторного анализа. Сейчас спецтехника работает на отрезке пляжа от санатория «Кристалл» до моста в районе технополиса «Эра».
Ранее «МК на Кубани» писал, что на побережье Анапы не появилось новых выбросов мазута.