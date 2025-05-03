«И дождь, и солнце»: какой будет погода в Москве на следующей неделе

Первые длинные майские выходные неприятно удивили жителей и гостей столичного региона. Местами прошли снег и дожди, которые затем сменились практически безоблачным небом. При этом столбики термометров поднимались не так сильно, как хотелось бы многим. Какой будет погода в столице и области на следующей неделе, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Он напомнил, что конец этой недели омрачится дождем. Не исключена и гроза. При этом максимальная дневная температура в Москве в воскресенье, 4 мая, составит плюс 15−17 градусов.
— Следующая неделя противоречива в своих прогностических моделях. Она будет умеренно теплой. Температура воздуха, начиная с понедельника и заканчивая пятницей, будет находиться в пределах максимальных значений — от 8 до 14 градусов тепла. Так что жары не будет, — отметил эксперт.
Среднесуточная температура в столичном регионе будет отставать от климатических норм на 2−3 градуса. В ночь с понедельника на вторник местами по области возможны заморозки от 0 до минус 2 градусов. В остальные дни до пятницы, 9 мая, минимальные значения температуры ожидаются не ниже 1−3 градусов тепла.
— Без осадков в начале и середине недели не обойдется. Местами пройдет кратковременный дождь. По интенсивности — не более одного миллиметра влаги за три часа, — добавил синоптик.
Середина недели будет наиболее благоприятной и солнечной, но, увы, не очень теплой. А в пятницу, 9 мая, в утренние часы ожидается малооблачная и ясная погода без осадков. Около 09:00 воздух прогреется до плюс 5−7 градусов, а к полудню — до 9−12 градусов тепла.
Погода в Москве до 8 мая.
— Маловероятно, что температура воздуха поднимется выше. При этом к полудню количество облаков начнет увеличиваться, а во второй половине дня местами пройдет кратковременный слабый дождь, — сообщил собеседник «ВМ».
Ветер в начале недели будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 6−11 метров в секунду. Не исключены его порывы до 12−17 метров в секунду.
— Во вторник ветер будет поворачивать на запад и юго-запад со скоростью 5−10 метров в секунду. И со среды снова на северо-запад, север повернет, но заметно ослабнет — до 2−7 метров в секунду, — рассказал Ильин.
Атмосферное давление на предстоящей неделе будет неустойчивым. В понедельник оно составит около 739 миллиметров ртутного столба и через сутки вырастет до 748−749 миллиметров ртутного столба. К четвергу оно упадет до примерно 740 миллиметров ртутного столба.
— На следующей неделе мы увидим и дождь, и солнце. Но не увидим хорошего тепла. То есть 8−13 градусов тепла — это максимум, который мы сможем получить в тени. На солнце при прояснениях ощущаться будет более тепло, но несильно, — заключил синоптик.
Как спасти рассаду от заморозков.
В пятницу, 2 мая, снегопад обрушился на запад и север Москвы, а также на ближайшее Подмосковье. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, почему в мае в столичном регионе выпал снег.