«И дождь, и солнце»: какой будет погода в Москве на следующей неделе

— На следующей неделе мы увидим и дождь, и солнце. Но не увидим хорошего тепла. То есть 8−13 градусов тепла — это максимум, который мы сможем получить в тени. На солнце при прояснениях ощущаться будет более тепло, но несильно, — заключил синоптик.