Хирурги из Башкирии спасли бойца с осколочным ранением

По предоставленным данным, пациент жаловался на боли в нижней части спины, слабость в ногах. Во время обследования врачи обнаружили осколочное ранение крестца с инородным телом. Как выяснилось, осколок вошел в область ребер справа, прошел через мягкие ткани, повредил отросток пятого поясничного позвонка, пробил спинной мозг и застрял.