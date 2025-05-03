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Хирурги из Башкирии спасли бойца с осколочным ранением

Минздрав Башкирии рассказал об операции.

Источник: Комсомольская правда

В Салаватской больнице нейрохирурги спасли участника СВО с осколочным ранением. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

По предоставленным данным, пациент жаловался на боли в нижней части спины, слабость в ногах. Во время обследования врачи обнаружили осколочное ранение крестца с инородным телом. Как выяснилось, осколок вошел в область ребер справа, прошел через мягкие ткани, повредил отросток пятого поясничного позвонка, пробил спинной мозг и застрял.

Хирурги успешно удалили инородное тело, вся операция прошла без осложнений. В тот же вечер пациент смог встать на ноги.

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