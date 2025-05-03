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Собянин: Еще семь поездов «Иволга 4.0» вышли на МЦД-4 в апреле

В апреле на МЦД-4 вышли семь новейших поездов «Иволга 4.0». Полностью обновить подвижной состав на этом диаметре планируется уже летом. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«В апреле на МЦД-4 вышли сразу семь новейших поездов “Иволга 4.0”. Завершить замену составов на этом диаметре планируется уже летом. Первая “Иволга 4.0” была запущена всего год назад, а сегодня их уже больше 30. Такие поезда можно встретить на МЦД-3 и МЦД-4. Среди отличий: дополнительная третья дверь в промежуточных вагонах — как в метро, чтобы вход и выход были быстрее; увеличенная вместимость — почти на 100 пассажиров больше; удобное расположение кнопок открытия дверей — теперь их две, по бокам», — написал Сергей Собянин.

По его словам, каждый новый состав — это не только комфорт в пути, но и вклад в развитие отечественной промышленности. Заводы по всей стране получают стабильные заказы.

«Иволга» — разработка российских конструкторов. Ее собирают в Твери, а комплектующие производят больше 600 предприятий из разных регионов. Почти все детали (97%) — отечественные.