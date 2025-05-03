Самарские спортсмены стали призерами первенства России по универсальному бою

Сборная Самарской области заняла третье место в общекомандном зачете на первенстве России по универсальному бою. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с участием 500 спортсменов из 35 регионов.
В дисциплине универсальный бой лайт победу одержали Полина Приданова, Наталья Кузовчикова и Екатерина Ушакова. Призерами стали Дарья Осокина, Злата Жиганова, Мила Зинченко и Екатерина Ягич.
В универсальном бое Мила Зинченко взяла золото, а Назар Саидов — серебро.
Тренеры команды — А. А. Арычков, А. А. Сараева и И. В. Обумов.
Ранее альпинисты Самарской области взяли медали Кубка России в дисциплине «скайраннинг — вертикальный километр».
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