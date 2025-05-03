В Ростове перестал загружаться сайт городской администрации

При попытке зайти на сайт, он сначала долго грузит, а после выдает сообщение: «Не удается открыть эту страницу. Ответ занял слишком много времени». После чего ростовчанам предлагают обновить страницу, но после выполненных рекомендаций, сайт все равно не работает.