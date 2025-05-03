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В Ростове перестал загружаться сайт городской администрации

С пятницы сайт Ростова перестал работать.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 2 мая, сайт администрации Ростова перестал загружаться. Сбои продолжились и в субботу, 3 мая.

По словам ростовчан, они не могут посмотреть новости, так как сайт не прогружается.

При попытке зайти на сайт, он сначала долго грузит, а после выдает сообщение: «Не удается открыть эту страницу. Ответ занял слишком много времени». После чего ростовчанам предлагают обновить страницу, но после выполненных рекомендаций, сайт все равно не работает.

Напомним, в июле 2023 года сайт городской администрации подвергся хакерской атаке.