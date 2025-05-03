Спасатели Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды

В МЧС Башкирии пообещали ухудшение погоды. По предоставленным данным, 4 мая ожидаются сильные порывы ветра до 17 м/с.
Ветер будет западный со средней скоростью 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +13,+18°. На отдельных участках дорог ожидают туман, видимость в нем составит 500−1000м.
В Уфе спрогнозировали переменную облачность и западный ветер со скоростью 7−12 м/с, днем местами порывы вырастут до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3, +5°, днем +16,+18°.
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