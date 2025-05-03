На автодороге Степановка — Верхняя Сава в Куединском округе отремонтируют мост через Савинку

Обращения от жителей с просьбой обновить мост поступали в местную администрацию и на портал «Управляем вместе». Подготовительные работы на мосту уже начались. Подрядчику предстоит расширить дорожное полотно и обустроить тротуары с обеих сторон. Все должно быть закончено к весне 2026 года.