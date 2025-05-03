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На автодороге Степановка — Верхняя Сава в Куединском округе отремонтируют мост через Савинку

Мост через реку Савинку расположен на 5-м километре дороги Степановка — Верхняя Сава.

Мост через реку Савинку расположен на 5-м километре дороги Степановка — Верхняя Сава. Он обеспечивает автобусное движение по маршрутам округа и выход на региональную трассу Куеда — Большая Уса. Также здесь проходят маршруты школьных автобусов.

Обращения от жителей с просьбой обновить мост поступали в местную администрацию и на портал «Управляем вместе». Подготовительные работы на мосту уже начались. Подрядчику предстоит расширить дорожное полотно и обустроить тротуары с обеих сторон. Все должно быть закончено к весне 2026 года.