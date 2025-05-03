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Депутат сказала про новые специальности в колледжах Беларуси

Депутат назвала новые специальности, которые появятся в белорусских колледжах.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Минского городского Совета депутатов Оксана Бесько в эфире телеканала СТВ сказала про новые специальности в колледжах Беларуси.

Депутат пояснила, что каждый год в классификатор вносятся изменения. Бесько уточнила, что те специальности, которые не пользуются спросом, исключают. А те, которые экономике нужны, включают.

— Если мы говорим по уровню среднего специального образования, то, например, в этом году появится такая специальность, как воспитательная работа, — отметила депутат.

По ее словам, также появится специальность «кузовной ремонт транспортных средств», «техническое обслуживание мультимедийных систем».

— Если мы говорим про уровень профессионально-технического образования, то появится такая специальность, как производитель мармеладно-пастилочных изделий, — отметила Бесько.

Депутат обратила внимание, что в указанном случае заказчиком кадров выступает известная бобруйская фабрика. Кроме того, она уточнила, что появится специальность «оператор автоматических линий по производству керамических изделий» и ряд других.

Ранее Минобразования сказало, при каком условии можно поступить на 5300 бесплатных мест в вузах Беларуси.

Тем временем министр образования сказал, появятся ли новые предметы в школах Беларуси.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков до −5 градусов.