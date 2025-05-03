Под Омском простятся с погибшим героем СВО Денисом Варакиным

Денис Варакин, уроженец Омска (1985 г. р.), прошел службу в армии (2004−2006 гг.), работал слесарем и оператором котельной. В сентябре 2022 года он был мобилизован и служил санитарным инструктором в 247 десантно-штурмовом батальоне. Героически погиб 29 июня 2023 года.