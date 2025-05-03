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Под Омском простятся с погибшим героем СВО Денисом Варакиным

Прощание пройдет в поселке Горячий ключ 5 мая.
Источник: Комсомольская правда

5 мая родные и друзья простятся с гвардии младшим сержантом Денисом Варакиным, погибшим в ходе специальной военной операции. Церемония пройдет в 12:00 в доме культуры поселка Горячий ключ.

Денис Варакин, уроженец Омска (1985 г. р.), прошел службу в армии (2004−2006 гг.), работал слесарем и оператором котельной. В сентябре 2022 года он был мобилизован и служил санитарным инструктором в 247 десантно-штурмовом батальоне. Героически погиб 29 июня 2023 года.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Денис Варакин посмертно награжден орденом Мужества Указом Президента Российской Федерации. У него остались жена и двое детей.

Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования родным и близким Дениса Варакина.