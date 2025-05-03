В Уфе перекроют две улицы

В среду, 7 мая, пройдет финальная репетиция. Из-за этого с 17:00 до 21:30 перекроют проспект Октября между улицами Шафиева и Кольской, Южный проезд от проспекта Октября до Российской улицы, Северный проезд от проспекта Октября до Российской и Новогорную улицу от Южного до Северного проезда.