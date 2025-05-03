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В Уфе перекроют две улицы

В воскресенье, 4 мая, из-за генеральной репетиции парада Победы будут перекрыты для движения две улицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 17:00 до 21:30 закроют проезд по участку проспекта Октября от Южного проезда до Кольской улицы и Северного проезда от проспекта Октября до Новогорной улицы.

В среду, 7 мая, пройдет финальная репетиция. Из-за этого с 17:00 до 21:30 перекроют проспект Октября между улицами Шафиева и Кольской, Южный проезд от проспекта Октября до Российской улицы, Северный проезд от проспекта Октября до Российской и Новогорную улицу от Южного до Северного проезда.

На время ограничений изменится схема движения автобусов и временно не будут ездить троллейбусы № 13 и № 22. Также заблокируют выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий.