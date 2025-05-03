В Минэнерго РФ рассказали о причинах блэкаута в Калининградской области

Ведомство отметило, что энергосистема Калининградской области «подтвердила надежность» после трёх месяцев работы в независимом режиме после выхода из БРЭЛЛ. Суммарная мощность всех объектов генерации составляет 1,88 ГВт. Это в два раза больше пикового энергопотребления региона.