Токсичный ремонт: могут ли испарения от стройматериалов вредить здоровью

Повышенная заболеваемость в новостройках может вызвана современными строительными и отделочными материалами, сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он объяснил, что во многих из них содержатся летучие органические соединения, которые испаряются в воздухе в течение нескольких месяцев после окончания ремонта. В результате этого происходят раздражение слизистых дыхательных путей и снижение местного иммунитета. Действительно ли опасны такие соединения и можно ли защитить себя от них, «Вечерней Москве» рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.