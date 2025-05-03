В Беларуси на 6 мая объявлено штормовое предупреждение. Что нас ждет?

По данным метеорологов, в ночь с понедельника, 5 мая, на вторник, 6 мая, на большей части территории страны ожидаются заморозки. Температура будет колебаться от 0 до −5°С, в Минске прогнозируют −1- 3.
Как ранее писал Смартпресс, такое похолодание связано с «арктическим вторжением», о котором предупреждали синоптики. Тогда предполагалось, что оно затронет только север и восток страны.
Напомним, это не первые майские заморозки в Беларуси в этом году. Белгидромет уже выдавал аналогичное штормовое предупреждение на 2 мая.
Майские холода в нашей стране случаются довольно часто. Как правило, их причина заключается именно в арктических вторжениях, которым благоприятствуют погодные условия: сухая погода, слабый ветер и ясное небо.