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В Беларуси на 6 мая объявлено штормовое предупреждение. Что нас ждет?

Белгидромет объявил в Беларуси штормовое предупреждение на 6 мая.

Сейчас в Ричмонде: +27° 7 м/с 48% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: Смартпресс

По данным метеорологов, в ночь с понедельника, 5 мая, на вторник, 6 мая, на большей части территории страны ожидаются заморозки. Температура будет колебаться от 0 до −5°С, в Минске прогнозируют −1- 3.

Как ранее писал Смартпресс, такое похолодание связано с «арктическим вторжением», о котором предупреждали синоптики. Тогда предполагалось, что оно затронет только север и восток страны.

Напомним, это не первые майские заморозки в Беларуси в этом году. Белгидромет уже выдавал аналогичное штормовое предупреждение на 2 мая.

Майские холода в нашей стране случаются довольно часто. Как правило, их причина заключается именно в арктических вторжениях, которым благоприятствуют погодные условия: сухая погода, слабый ветер и ясное небо.