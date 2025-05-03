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Хоккейный турнир среди юношей собрал команды со всей России в Самарской области

1 и 2 мая в поселке Усть-Кинельский прошли всероссийские соревнования по хоккею 3×3 среди юношей до 17 лет.

1 и 2 мая в поселке Усть-Кинельский прошли всероссийские соревнования по хоккею 3×3 среди юношей до 17 лет. В турнире участвовали 9 команд из разных регионов России, а также «Береза-Брест» из Белоруссии.

Хозяева соревнований, команда «Академия» (Усть-Кинельский), заняли пятое место. Победителем стал «Металлург» из Магнитогорска, второе место у «Белых Медведей» (Москва), третье — у «Красной Машины юниор» (Санкт-Петербург).

Ранее самарские борцы стали призерами первенства России по универсальному бою.

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