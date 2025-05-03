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На концерте ICEGERGERT в Уфе произошла массовая драка

В МВД Башкирии начали проверку по факту конфликта.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на концерте рэпера из Санкт-Петербурга ICEGERGERT в «Тиньхофф-холле» произошла массовая драка с участием людей с оружием, об этом сообщили в SHOT.

По предоставленным данным, инцидент произошел 2 мая, когда несколько посетителей концерта стали выяснять отношения между собой. Причиной конфликта стал тот факт, что один посетитель случайно ударил другого.

В результате один из участников конфликта достал пистолет, но не стал стрелять. После концерта все разошлись по домам. Полиция Башкирии начала проверку по факту случившегося.

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