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Пострадавших ростовчан из-за атаки БПЛА в Новороссийске перевезут в Ростов

Отца и ребенка, пострадавших в Новороссийске, транспортируют в Краснодарскую краевую больницу.

Источник: Комсомольская правда

О состоянии пострадавшей ростовской семьи в Новороссийске стали известны новые подробности. О них рассказал Юрий Слюсарь.

Родители и двое детей приехали на майские праздники к родственникам. Но в результате атаки БПЛА пострадали. Отца и младшего ребенка медики транспортируют в краевую больницу Краснодара. Когда их состояние станет лучше, перевезут в Ростов. По словам Юрия Слюсаря, семье окажут материальную помощь.

— Поручил руководителям наших профильных ведомств быть на контакте с краснодарскими коллегами, — добавил он.