Пострадавших ростовчан из-за атаки БПЛА в Новороссийске перевезут в Ростов

Родители и двое детей приехали на майские праздники к родственникам. Но в результате атаки БПЛА пострадали. Отца и младшего ребенка медики транспортируют в краевую больницу Краснодара. Когда их состояние станет лучше, перевезут в Ростов. По словам Юрия Слюсаря, семье окажут материальную помощь.