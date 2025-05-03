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Еще на одной улице в Ленинском районе Челябинска ограничат движение

Еще на одной улице в Ленинском районе Челябинска ограничат движение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в связи с реконструкцией участка тепломагистрали с 8:00 5 мая и до 15 августа 2025 года будет ограничено движение пешеходов и транспорта по улице Гагарина — от дома 55/1 до дома 49.

Работы будут проводиться в границах тротуара с установкой техники на проезжей части.

Теперь ограничить движение транспорта планируют по улице Дзержинского в районе дома 105 — с 9:00 12 мая по 15 мая. Там будут вести строительство наружных сетей канализации.

Водителей просят планировать маршруты с учетом вводимых ограничений.