Еще на одной улице в Ленинском районе Челябинска ограничат движение

Ранее сообщалось, что в связи с реконструкцией участка тепломагистрали с 8:00 5 мая и до 15 августа 2025 года будет ограничено движение пешеходов и транспорта по улице Гагарина — от дома 55/1 до дома 49.
Работы будут проводиться в границах тротуара с установкой техники на проезжей части.
Теперь ограничить движение транспорта планируют по улице Дзержинского в районе дома 105 — с 9:00 12 мая по 15 мая. Там будут вести строительство наружных сетей канализации.
Водителей просят планировать маршруты с учетом вводимых ограничений.