Стала известна программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде

Несколько сотен мероприятий ждут нижегородцев в День Победы, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Программа празднования затронет районы города.
Так, на площади Минина и Пожарского мэр предложил посетить Парад Победы (0+). В парках «Швецария» и «Дубки» нижегородцы смогут увидеть исторические реконструкции (0+). А в парке Победы покажут концерт-спектакль «Повесть Победы» (6+).
На районных площадках будет реализован проект «Район в годы войны» (0+). У Катера «Герой» можно будет посетить концерт Сергея Безрукова (12+) и шоу Ильи Авербуха (12+).
Праздничные салюты можно будет увидеть в разных районах города:
- Автозаводский район: в 22.00 на парковом озере по ул. Героя Смирнова;
- Ленинский район: в 22.00 на бульваре Заречном;
- Московский район: в 22.00 у Дворца спорта «Юность»;
- Сормовский район: в 22.00 на набережной Юбилейного бульвара;
- Нижегородский/Канавинский районы: в 22.00 акватория Волги.
Как сообщают в городском департаменте культуры, на каждой площадке состоится торжественная часть, выступление творческих коллективов района и приглашенных групп. Будут открыты пространства, посвящённые СВО, развернутся экспозиции школьных музеев. Запланировано проведение тематических мастер-классов «Письмо солдату», «Сирень Победы», «Пилотка военных лет» — в технике оригами, открытка «В память о подвиге», «Гвоздика-символ Победы» (0+).
На площадках будет работать полевая кухня, откроются тематические фотозоны. Волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки (0+).
Также в ходе праздника запланированы выступления кавер-групп и солистов с песнями военных лет, патриотическими песнями; в числе выступающих — артисты, которые, продолжая традиции 1941−1945, выезжают на боевые позиции СВО с концертами и гуманитарной помощью (12+).
На каждой площадке празднования будет организована тематическая локация «Район в годы войны»: будет представлена жизнь района в 1941—1945, вклад предприятий в Победу, жителей района — героев войны.
Также на площадках в районах будет работать проект «Почта Победы» (0+), в рамках которого каждый житель и гость города сможет направить открытку с поздравлением в любой уголок России. На открытках, посвящённых Великой Отечественной войне, будут изображены работы детей-победителей конкурса детского рисунка «Победный май», который стартовал 23 февраля 2025 года.
Почта Победы будет работать с 3 по 9 мая.
Канавинский район.
В 12.00 на площадке у Центрального Дворца культуры железнодорожников по адресу ул. Июльских дней, 1а состоится праздничный концерт, на котором выступят участники районного фестиваля патриотической песни «Виват, Россия!», а также творческие коллективы Дворца культуры (6+).
В 16.00 в детском театре «Вера» (ул. Мещерский бульвар, 10) пройдет благотворительный показ патриотического спектакля «Операция “Дети” для жителей Канавинского района. Требуется предварительная регистрация по телефону: 8−987−745−55−21 (6+).
В 16.00 на Стрелке состоится основная праздничная концертная программа, посвященная Великой Победе. ПЙеред нижегородцами выступят творческие коллективы и кавер-группы, запланированы мастер-классы. На площадке будет работать полевая кухня, фотозоны и выставочная композиция «Район в годы войны».
Московский район.
Праздничное мероприятие пройдёт у ФОКа «Юность». С 16.00 для нижегородцев будут выступать творческие коллективы района с танцевальными и вокальными номерами.
С 16.00 до 18.00 сотрудники библиотек и музейно-выставочного центра «Микула» проведут мастер-классы по созданию 3D-открытки «С Днём Победы», брошки «Сирень Победы» и др.
Также на площадке начнет работать военно-полевая кухня, запланированы вручение георгиевских ленточек, разнообразные мастер-классы и продолжение концертной программы.
Кроме того, 9 Мая в 10.00 жители возложат цветы к обелиску «Погибшим в годы Великой Отечественной войны» в сквере поселка Березовая Пойма по ул. Лучистая. Затем состоится концерт, подготовленный школьниками, будет работать полевая кухня.
12.00 в сквере Грабина пройдет традиционный XX турнир по баскетболу среди дворовых команд, посвященный 80-летию Победы. Также запланированы спортивные конкурсы для болельщиков.
Ленинский район.
В 11.30 состоится мероприятие, посвященное памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, на площади у мемориала «Родина-мать» на кладбище «Красная Этна». Нижегородцы возложат цветы к мемориалу и к могилам Героев Советского Союза на Аллее Славы и почтут их память минутой молчания (6+).
С 13.00 до 21.00 в парке «Дубки» запланировано праздничное мероприятие, посвященное 9 Мая. Нижегородцев ждет концертная программа, турнир по шашкам и шахматам, мастер-классы. Также гости праздника смогут увидеть реконструкцию боя — эвакуация госпиталя, организованную МАУК «Дирекция парков и скверов» совместно с администрацией района (6+).
Автозаводский район.
Праздничное мероприятие состоится 9 Мая в Парке Славы. Мероприятие начнется в 10.30 возле монумента «Вечный огонь» с выступления образцового детского духового оркестра ДШИ имени А. Хачатуряна (6+).
В 11.00 запланирован парад кадетов, юнармейцев и представителей молодежных патриотических организаций. Автозаводцы увидят памятное театрализованное мероприятие с участием творческих коллективов ДК «ГАЗ». В этом году впервые в мероприятии примет участие сводный хор, состоящий из воспитанников учреждений культуры района. По традиции к Вечному огню будут возложены цветы в знак памяти автозаводцам, погибшим и не вернувшимся с войны (6+).
По окончании торжественной части в Парке Славы будут работать: полевая кухня с солдатской кашей, интерактивные музыкальные площадки, выставка моделей военной техники, изготовленной в рамках открытого фестиваля-конкурса художественного оформления детского транспорта «Юный защитник Отечества» (6+).
В Автозаводском парке праздник пройдет с 13.00 до 21.00. В программе: просмотр фильмов о войне, сборка конструктора «Катюша» со специалистом, выступление аниматоров в военных костюмах, стилизованные подвижные игры с детьми «Курс молодого бойца». В шатре СВО — выставка трофеев, привезенных из зоны СВО (6+).
Также памятное мероприятие состоится 9 Мая в микрорайоне Доскино в 10.00 по адресу: ул. Бахтина, д.1а. В торжественной части примут участие творческие коллективы ДК Доскино. Запланирована праздничная программа «Нас песня к Победе вела», в ходе которой творческие коллективы представят номера художественной самодеятельности. Затем жители возложат цветы к обелиску (0+).
В 11.00 у обелиска в поселке Новое Доскино настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы — иерей Александр Мигачев отслужит молебен памяти участников Великой Отечественной войны и других военных конфликтов. По окончании молебна жители и члены Совета ТОС № 14 поселка Новое Доскино возложат цветы к памятнику (0+).
В 20.00 члены Совета ТОС проведут для жителей посёлка праздничную программу «День Победы в посёлке Новое Доскино», которая состоится на открытой площадке на 13 линии (0+).
Приокский район.
В парке «Швейцария» с 13.00 до 21.00 на центральной площадке парка нижегородцев будет ждать концертная программа с участием городских коллективов и солистов: «Казачий хор», Нижегородский губернский оркестр, группа «Чкалов» и многие другие (6+). Кроме того, на главной сцене парка для нижегородцев прозвучат композиции проектов «Вальс Победы» и «Стихи Победы» (6+). На центральной площадке парка для гостей подготовят фотозоны и фотовыставки, а также военно-полевую кухню с солдатской кашей и чаем (0+). На площадке у остановки Сурикова с 12.00 до 16.00 будут организованы военная и музыкально-военная реконструкции. Также нижегородцам представят выставку оружия, все желающие смогут принять участие в радиоигре «Позывные Победы!» (0+).
С 12.00 до 13.00 около Планетария № 1 (парк «Швейцария») пройдет военная реконструкция времен Великой Отечественной войны — будет воссоздан фрагмент боя. Как ранее сообщил глава города Юрий Шалабаев, «в “Швейцарии” разыграется четырехчасовая история о любви к Родине, о силе, брошенной на ее защиту, и героях, которые завоевали Победу».
Комплекс мероприятий пройдет и для самых юных гостей праздника. На площадке парка около «Шишки» с 14.00 до 15.00 пройдет военно-патриотическая игра «Зарница». На площадке «Детского центра» с 12.00 до 19.00 запланированы мастер-класс «Письмо Победы», лекция о выживании в трудных условиях от поискового отряда «Лиза Алерт», флэш-моб — плетение защитной сетки для военной техники и многое другое.
Завершится праздничная программа фаер-шоу «С днем Победы!», которое начнется в 21.00 на поляне за «часами».
9 Мая в деревнях и поселках Приокского района пройдут серии концертов «Фронтовые бригады» (6+). Артисты исполнят военно-патриотические песни в костюмах военных лет на брендированных грузовиках УАЗ.
Так, в деревне Бешенцево мероприятие пройдет с 10.15 до 10.45, в деревне Ляхово — с 11.45 до 12.15, в деревне Мордвинцево — с 13.00 до 13.30, а в поселке Дубенки — с 14.15 до 14.45.
Кроме того, в этот же день пройдут поминальные панихиды (6+) — возложение цветов и венков у памятников-обелисков погибшим воинам в ходе Великой Отечественной войны в деревнях: Бешенцево — с 10.00 до 10.15, Ольгино с 11.00 до 11.15, Ляхово — с 11.30 до 11.45, Мордвинцево — с 12.45 до 13.00, Ближнеконстантиново с 12.15 до 12.30.
Сормовский район.
9 мая праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы, начнутся в 12.00. В Сормовском парке запланирована концертная программа с участием музыкальных коллективов (0+).
В 13.00 в парке «Светлоярский» также состоится праздничный концерт и мастер-классы. Будет работать полевая кухня. На главной сцене парка прозвучат музыкальные композиции в исполнении артистов Камерного музыкального театра имени Степанова и Народного хора русской песни имени Евгения Морозова. Для гостей праздника подготовят фотозоны, а также военно-полевую кухню с солдатской кашей и чаем (0+).