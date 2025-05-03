Стала известна программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде

В парке «Швейцария» с 13.00 до 21.00 на центральной площадке парка нижегородцев будет ждать концертная программа с участием городских коллективов и солистов: «Казачий хор», Нижегородский губернский оркестр, группа «Чкалов» и многие другие (6+). Кроме того, на главной сцене парка для нижегородцев прозвучат композиции проектов «Вальс Победы» и «Стихи Победы» (6+). На центральной площадке парка для гостей подготовят фотозоны и фотовыставки, а также военно-полевую кухню с солдатской кашей и чаем (0+). На площадке у остановки Сурикова с 12.00 до 16.00 будут организованы военная и музыкально-военная реконструкции. Также нижегородцам представят выставку оружия, все желающие смогут принять участие в радиоигре «Позывные Победы!» (0+).