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В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя

Беспрозванных: энергосистема Калининградской области работает штатно после сбоя.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 3 мая — РИА Новости. Энергоснабжение в Калининградской области восстановлено, энергосистема региона работает в штатном режиме, сообщил губернатор субъекта РФ Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Около 12.00 (13.00 мск) в субботу в Калининградской области произошел сбой в электроснабжении. Оно отключилось в нескольких муниципалитетах региона.

«Энергосистема Калининградской области работает в штатном режиме. Сейчас питание потребителей обеспечено в полном объеме. По информации энергетиков, штатно сработала противоаварийная автоматика. Параметры электроэнергетического режима уже приведены в нормативные значения», — написал Беспрозванных.

Глава региона добавил, что ситуация находится под контролем.