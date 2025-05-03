В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя

КАЛИНИНГРАД, 3 мая — РИА Новости. Энергоснабжение в Калининградской области восстановлено, энергосистема региона работает в штатном режиме, сообщил губернатор субъекта РФ Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Около 12.00 (13.00 мск) в субботу в Калининградской области произошел сбой в электроснабжении. Оно отключилось в нескольких муниципалитетах региона.
«Энергосистема Калининградской области работает в штатном режиме. Сейчас питание потребителей обеспечено в полном объеме. По информации энергетиков, штатно сработала противоаварийная автоматика. Параметры электроэнергетического режима уже приведены в нормативные значения», — написал Беспрозванных.
Глава региона добавил, что ситуация находится под контролем.