АСТАНА, 3 мая — Sputnik. В Астане прошла акция «Эстафета добра», сообщил акимат города. К 80-летию Победы столичный Дом дружбы вручил подарки ветеранам тыла. Участники акции объехали ветеранов труда, вручили им памятные подарки и 30 продуктовых корзин. «Огромная благодарность всем участникам этой акции за поздравления и подарки. В таком хорошем настроении я сегодня даже вспомнила патриотическую песню. Поздравляю всех с наступающим Днём Победы в ВОВ, с 80-летием праздника! Желаю здоровья, благ, успехов в жизни и сил для дальнейшей работы во благо Родины», — сказала труженица тыла Надежда Кириленко. Мероприятие стало напоминанием о значимости исторической памяти и уважения к тем, кто приближал Победу ценой своей жизни и труда, подчеркнул председатель Совета старейшин-аксакалов столичной АНК Бахытжан Ертаев. «Мы преклоняемся перед историей, а значит — перед предками, которые подарили нам мирное небо. Сегодня мы вместе с молодёжью поздравили ветеранов труда с наступающим праздником. Радует, что столичная молодёжь из АНК активно участвует в подобных акциях вместе со старшим поколением», — отметил Бахытжан Ертаев. Это важный пример для будущего нашей страны, подчеркнули организаторы акции «Эстафета добра».