Омских школьников предупредили о мошенниках, продающих ответы на ЕГЭ

Министерство образования Омской области предупреждает выпускников и их родителей об участившихся случаях мошенничества, связанных с продажей якобы настоящих ответов на ЕГЭ и ОГЭ. Ведомство подчеркивает, что утечка КИМ (контрольных измерительных материалов) невозможна, и все предложения о покупке ответов являются ложью.