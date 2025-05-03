Омских школьников предупредили о мошенниках, продающих ответы на ЕГЭ

Министерство образования Омской области предупреждает выпускников и их родителей об участившихся случаях мошенничества, связанных с продажей якобы настоящих ответов на ЕГЭ и ОГЭ. Ведомство подчеркивает, что утечка КИМ (контрольных измерительных материалов) невозможна, и все предложения о покупке ответов являются ложью.
Мошенники, используя интернет, обещают доступ к заданиям ЕГЭ и ОГЭ, но после получения предоплаты прекращают общение. Рособрнадзор подтверждает, что КИМы защищены многоуровневой системой безопасности, и доступ к ним открывается только во время экзамена.
Вместо поиска сомнительных ответов, Министерство образования рекомендует использовать официальные ресурсы для подготовки к экзаменам: сайт ФИПИ (с открытыми банками заданий и методическими рекомендациями) и раздел «Навигатор ГИА» на сайте Рособрнадзора (с открытыми вариантами ЕГЭ досрочного периода и видеоразборами).
Родителям школьников настоятельно рекомендуется поддержать детей, помочь им справиться с волнением и сосредоточиться на подготовке к экзаменам.