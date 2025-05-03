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Бизнесмен из Кирова намерен взыскать долг с ХК «Салават Юлаев» за спортинвентарь

Арбитраж Кировской области назначил заседание на 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель Рудольф Пермяков из Кирова подал иск в Арбитраж Кировской области о взыскании с хоккейного клуба «Салават Юлаев» 15,8 млн рублей задолженности, передали в «РБК Уфа».

Предварительно заседание назначено на 3 июля. Предприниматель намерен взыскать долг за поставку спортинвентаря, которую он произведен в 2024 году.

Пермяков прокомментировал журналистам, что за заказы 2025 года уфимский клуб заплатил.

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