Бизнесмен из Кирова намерен взыскать долг с ХК «Салават Юлаев» за спортинвентарь

Предприниматель Рудольф Пермяков из Кирова подал иск в Арбитраж Кировской области о взыскании с хоккейного клуба «Салават Юлаев» 15,8 млн рублей задолженности, передали в «РБК Уфа».
Предварительно заседание назначено на 3 июля. Предприниматель намерен взыскать долг за поставку спортинвентаря, которую он произведен в 2024 году.
Пермяков прокомментировал журналистам, что за заказы 2025 года уфимский клуб заплатил.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.