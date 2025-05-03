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Губернатор В. Федорищев рассказал о ключевых событиях недели в Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале сообщил о ключевых проектах и достижениях региона.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале сообщил о ключевых проектах и достижениях региона.

В Жигулевске продолжается ликвидация 50-летней свалки в нацпарке «Самарская Лука». Работы завершат до конца года, территорию озеленят.

В Тольятти открыта вторая очередь набережной в Автозаводском районе. В планах — строительство третьей очереди с пирсом и обновление набережной в Комсомольском районе.

В поселке Спутник Волжского района начал работу фельдшерско-акушерский пункт. Он обеспечит медпомощью более 1,5 тыс. жителей.

Посевная идет в 27 районах области. Яровыми засеяно почти 271 тыс. гектаров, озимые подкормлены на 423 тыс. га.

В аэропорту Курумоч открылась крупнейшая в Европе станция техобслуживания самолетов SSJ-100. В будущем здесь будут обслуживать и МС-21.

Самарская область стала лауреатом Всероссийских туристических премий. Самара победила в трех номинациях, Тольятти — в категории промышленного туризма.

Ранее мы писали, что на ул. Ленинградская появятся художественные репродукции старинных фотографий города.

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