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В Морозовском районе вандалы осквернили памятник ветерану ВОВ

Полицейские проводят проверку по факту разрушения памятника под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Морозовске на кладбище вандалы испортили памятник ветерана Великой Отечественной войны. О случившемся рассказали в пресс-службе донской полиции.

— Донские полицейские в ходе мониторинга сети Интернет выявили публикацию, сопровождающуюся фотографиями, на которых запечатлен факт разрушения памятника Герою Великой Отечественной войны, — сказано в сообщении.

Неизвестные сняли оградку с могилы, а потом с места захоронения пропал и памятник. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, также пытаются найти вандалов.