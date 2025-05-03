В Морозовском районе вандалы осквернили памятник ветерану ВОВ

В Морозовске на кладбище вандалы испортили памятник ветерана Великой Отечественной войны. О случившемся рассказали в пресс-службе донской полиции.
— Донские полицейские в ходе мониторинга сети Интернет выявили публикацию, сопровождающуюся фотографиями, на которых запечатлен факт разрушения памятника Герою Великой Отечественной войны, — сказано в сообщении.
Неизвестные сняли оградку с могилы, а потом с места захоронения пропал и памятник. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, также пытаются найти вандалов.