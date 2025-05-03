В Узбекистане зазвучала вода: 1 мая открыли сезон фонтанов

Фонтаны снова в деле: Узбекистан отмечает День фонтанов
С наступлением мая улицы и площади узбекских городов наполняются звуками падающей воды и радостными голосами горожан — в стране отмечают День фонтанов. Ежегодно 1 мая, в унисон с наступлением тепла, запускается сезон работы фонтанов, которые становятся настоящим украшением общественных пространств.
Фонтаны будут работать до поздней осени, радуя прохожих своей красотой и даря приятную передышку от летней жары. А 1 мая каждый год напоминает, что простая вода, обрамлённая искусством и инженерной мыслью, способна стать символом жизни, обновления и радости.