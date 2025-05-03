Обратная реакция: чем опасны сосудосуживающие капли для глаз

Сосудосуживающие капли, которые многие привыкли применять против покраснения глаз, могут замаскировать первые признаки более серьезных заболеваний, тем самым затянув процесс лечения. Почему еще могут быть опасны глазные капли и как их правильно выбрать, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.
Риски.
Так врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что сосудосуживающие капли выполняют свою косметическую задачу: убирают покраснение за счет сужения мелких сосудов конъюнктивы. Однако при длительном применении (от пяти-семи дней) они могут вызывать привыкание.
— Чтобы увидеть эффект от применения в этом случае, понадобится увеличить дозу, что может спровоцировать обратную реакцию организма: сосуды расширятся сильнее и покраснение будет более выражено. Регулярное снижение кровотока может привести к нарушению обмена поверхностных тканей глаза, ухудшению поступления кислорода, питательных веществ к роговице и хрусталику, и в долгосрочной перспективе способствует усилению сухости, отеку и даже помутнению внутриглазной линзы (хрусталика), которая очень чувствительна к нарушению обмена веществ, — пояснила врач.
При использовании капель для глаз можно пропустить развитие более серьезных недугов, отметила специалист.
— Маскировка первичных симптомов может затушевать начало воспалительного процесса или глаукомы, из-за чего лечение реальной проблемы будет начато позже. А слишком частое применение капель (более трех раз в сутки) и нарушение стерильности флакона повышает риск бактериальной инфекции и травмирования слизистой. При этом истончается и становится более уязвимой слезная пленка, из-за чего значительно повышается риск развития синдрома сухого глаза. На его фоне могут возникнуть язвы роговицы, блефорит и другие осложнения, — сообщила Шилова.
Также сосудосуживающие капли могут конфликтовать с противоаллергическими каплями, поэтому аллергикам нужно быть осторожными, предупредила офтальмолог:
— При аллергии нужно выбирать средства с антигистаминными компонентами, которые параллельно снимают зуд и покраснения, или же с препаратами, которые обладают накопительным противоаллергическим действием (но надо помнить, что они также плохо совмещаются с сосудосуживающими препаратами).
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Что нужно знать при выборе капель.
Чтобы подобрать правильные капли, нужно обращать внимание на активное вещество, не забывать о противопоказаниях и прислушиваться к рекомендациям врача, рассказала офтальмолог. Например, нафтизин и тетризолин, которые часто капают в глаза, имеют большое количество противопоказаний:
глаукома;беременность;сахарный диабет;аллергические реакции.
— Нафтизин и тетризолин можно использовать только в короткий промежуток времени (не больше недели) и только по рекомендации врача. Поэтому даже при безобидном покраснении глаз сначала требуется консультация офтальмолога, которая поможет выявить скрытые проблемы, назначить более щадящие препараты при покраснении глаза, а также скорректировать дозировку. Это точно сократит риски осложнений и гарантирует улучшение состояния, — считает Шилова.
А вот самостоятельный выбор препарата по отзывам и советам знакомых офтальмолог рекомендовала исключить, потому что только врач при осмотре через микроскоп может определить причину симптомов и подобрать подходящий препарат:
— Только при консультации с офтальмологом можно выбрать правильную лекарственную форму, препарат и кратность его использования.
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