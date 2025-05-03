Обратная реакция: чем опасны сосудосуживающие капли для глаз

— Маскировка первичных симптомов может затушевать начало воспалительного процесса или глаукомы, из-за чего лечение реальной проблемы будет начато позже. А слишком частое применение капель (более трех раз в сутки) и нарушение стерильности флакона повышает риск бактериальной инфекции и травмирования слизистой. При этом истончается и становится более уязвимой слезная пленка, из-за чего значительно повышается риск развития синдрома сухого глаза. На его фоне могут возникнуть язвы роговицы, блефорит и другие осложнения, — сообщила Шилова.