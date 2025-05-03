Где в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздники

Список разрешенных мест для отдыха в окружении лесов и гор, по словам губернатора, входят двенадцать территорий.
В их числе: места отдыха «Аязьма», «Турецкая поляна», «Скала Парус» и «Горный клуб», а также зоны отдыха «Сухая речка», «Чертова лестница», «Узунджа» и «Мыс Сарыч». Кроме того, доступны урочище «Ближний пляж», «III кордон», «Сапун-Гора» и Парк 60-летия Победы.
Развожаев отметил, что в таких локациях для отдыха на природе, как «Турецкая поляна», «Аязьма» и «Торопова дача» у Сухой речки оборудованы мангальные зоны.
«В остальных местах отдыха (из приведенного списка — ред.) пока можно жарить шашлыки, но с соблюдением противопожарных норм», — добавил он.
На остальной территории Севастополя посещение лесничеств не запрещено, но отдыхающим следует придерживаться правил пожарной безопасности, предупредил Развожаев.
Там недопустимо разведение открытого огня и разжигание мангалов, как и использование жаровен, электро-газовых плит, примусов и прочих подобных устройств, а также приборов, производящих какие-либо продукты и вырабатывающих электроэнергию или преобразующих один вид энергии в другой.
Кроме того, запрещен запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание твердых коммунальных отходов и мусора.
«В условиях сухой и ветреной погоды даже маленькая искра может мгновенно превратиться в огненную стихию и нанести большой ущерб лесному хозяйству», — напомнил глава города.