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Где в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В эти майские праздники в Севастополе доступны к посещению двенадцать государственных общедоступных мест отдыха, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: Светлана Дорохова

Список разрешенных мест для отдыха в окружении лесов и гор, по словам губернатора, входят двенадцать территорий.

В их числе: места отдыха «Аязьма», «Турецкая поляна», «Скала Парус» и «Горный клуб», а также зоны отдыха «Сухая речка», «Чертова лестница», «Узунджа» и «Мыс Сарыч». Кроме того, доступны урочище «Ближний пляж», «III кордон», «Сапун-Гора» и Парк 60-летия Победы.

Развожаев отметил, что в таких локациях для отдыха на природе, как «Турецкая поляна», «Аязьма» и «Торопова дача» у Сухой речки оборудованы мангальные зоны.

«В остальных местах отдыха (из приведенного списка — ред.) пока можно жарить шашлыки, но с соблюдением противопожарных норм», — добавил он.

На остальной территории Севастополя посещение лесничеств не запрещено, но отдыхающим следует придерживаться правил пожарной безопасности, предупредил Развожаев.

Там недопустимо разведение открытого огня и разжигание мангалов, как и использование жаровен, электро-газовых плит, примусов и прочих подобных устройств, а также приборов, производящих какие-либо продукты и вырабатывающих электроэнергию или преобразующих один вид энергии в другой.

Кроме того, запрещен запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание твердых коммунальных отходов и мусора.

По словам Развожаева, сейчас лесники совместно с представителями МЧС и МВД России по Севастополю проводят рейды на лесных территориях для профилактики лесных пожаров.

«В условиях сухой и ветреной погоды даже маленькая искра может мгновенно превратиться в огненную стихию и нанести большой ущерб лесному хозяйству», — напомнил глава города.