Где в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздники

Там недопустимо разведение открытого огня и разжигание мангалов, как и использование жаровен, электро-газовых плит, примусов и прочих подобных устройств, а также приборов, производящих какие-либо продукты и вырабатывающих электроэнергию или преобразующих один вид энергии в другой.