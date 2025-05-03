В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

В ночь на 4 мая в Самарской области ожидаются заморозки до −2°C. В связи с этим МЧС Самарской области объявило оранжевый уровень погодной опасности.
По прогнозам синоптиков, местами температура воздуха опустится до −0…-2°C. Такие погодные условия могут быть опасны как для людей, так и для сельскохозяйственных культур.
Спасатели напоминают жителям области о необходимости соблюдать меры предосторожности:
одевайтесь теплее, чтобы избежать переохлаждения;для защиты растений используйте укрытие из полимерной пленки, спанбонда или соломы.
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