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В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

В ночь на 4 мая в Самарской области ожидаются заморозки до −2°C.

В ночь на 4 мая в Самарской области ожидаются заморозки до −2°C. В связи с этим МЧС Самарской области объявило оранжевый уровень погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, местами температура воздуха опустится до −0…-2°C. Такие погодные условия могут быть опасны как для людей, так и для сельскохозяйственных культур.

Спасатели напоминают жителям области о необходимости соблюдать меры предосторожности:

одевайтесь теплее, чтобы избежать переохлаждения;для защиты растений используйте укрытие из полимерной пленки, спанбонда или соломы.

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