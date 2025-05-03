Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пьяный мотоциклист пытался скрыться на скорости более двухсот км/ч

В ГАИ Башкирии сообщили о погоне в Нефтекамске.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске сотрудники ДПС гнались за мотоциклистом, который уходил от патруля со скоростью более двухсот километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Башкирии.

По предоставленным данным, инспекторы около трех часов ночи увидели мотоциклиста за рулем «Ямахи» и начали преследование. На требования остановиться мужчина не реагировал. Чтобы покинуть город, он выехал на встречную полосу на кольце со стелой «Родной Нефтекамск», задержали его в Крым Сараево.

Как выяснилось, водителем был 31-летний житель Краснокамского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее его уже лишали водительских прав за вождение в пьяном виде.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.