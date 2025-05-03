В Башкирии пьяный мотоциклист пытался скрыться на скорости более двухсот км/ч

По предоставленным данным, инспекторы около трех часов ночи увидели мотоциклиста за рулем «Ямахи» и начали преследование. На требования остановиться мужчина не реагировал. Чтобы покинуть город, он выехал на встречную полосу на кольце со стелой «Родной Нефтекамск», задержали его в Крым Сараево.