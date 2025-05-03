В Башкирии пьяный мотоциклист пытался скрыться на скорости более двухсот км/ч

В Нефтекамске сотрудники ДПС гнались за мотоциклистом, который уходил от патруля со скоростью более двухсот километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Башкирии.
По предоставленным данным, инспекторы около трех часов ночи увидели мотоциклиста за рулем «Ямахи» и начали преследование. На требования остановиться мужчина не реагировал. Чтобы покинуть город, он выехал на встречную полосу на кольце со стелой «Родной Нефтекамск», задержали его в Крым Сараево.
Как выяснилось, водителем был 31-летний житель Краснокамского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее его уже лишали водительских прав за вождение в пьяном виде.
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