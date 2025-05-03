Роскачество предупредило о запрещенных растениях и грибах на дачах россиян

В Роскачестве напомнили о списке растений и грибов, которые нельзя выращивать на садовых участках, потому что в них содержатся наркотические или психотропные вещества. Для нарушителей предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность. В случае выращивания запрещенки в особо крупном размере наказание может составить до восьми лет лишения свободы.