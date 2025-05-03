В Тюмени стартовал мотосезон под флагом 80-летия Победы

«Мотосезон проходит под флагом 80-летия Победы, которое объединяет нас всех. Я благодарю автора идеи “Бессмертного полка” Геннадия Иванова за то, что он поддержал идею “Бессмертного мотополка”. В годы Великой Отечественной войны Тюмень приняла у себя три мотозавода — из Москвы, Серпухова и Таганрога. Тогда наш город стал настоящей промышленной площадкой, где изготавливали продукцию для Победы», — прокомментировал мотопробег, участником которого стал и он сам, глава Тюмени Максим Афанасьев.