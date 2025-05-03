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В небе над Башкирией произойдет соединение планет

В небе над Башкирией произойдет соединение планет.

Источник: Уфимский городской планетарий

В небе над Башкирией произойдет соединение двух планет — Венеры и Нептуна. Как сообщили в Уфимском планетарии, в 07:50 4 мая Венера пройдет всего в двух градусах севернее Нептуна. Но увидеть планеты в это время не получится из-за дневного света.

Не получится увидеть их сближение и на утреннем небе, не только потому, что Нептун, имея небольшую яркость +7,9 звездных величины доступен для наблюдения только в телескоп, но и потому, что планеты восходят всего за час до восхода Солнца, и на рассвете будут находиться очень низко над горизонтом на востоке в созвездии Рыб.

Только Венера, как яркая звезда будет видна на фоне зари, Нептун будет находиться немного правее и ниже Венеры, но не будет виден.