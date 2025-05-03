В небе над Башкирией произойдет соединение планет.

Не получится увидеть их сближение и на утреннем небе, не только потому, что Нептун, имея небольшую яркость +7,9 звездных величины доступен для наблюдения только в телескоп, но и потому, что планеты восходят всего за час до восхода Солнца, и на рассвете будут находиться очень низко над горизонтом на востоке в созвездии Рыб.